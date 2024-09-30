Сторінками історії: Перша згадка про пожежну охорону в Тернополі

Перша письмова згадка про діяльність пожежної охорони у Тернополі датована 7 вересня 1869 року. Тогочасна хроніка описує, що саме того дня спалахнула велика пожежа на вулиці Перля у сусідньому з кам’яницею Л. Пунтшерта будинку.Вогонь швидко перекинувся на інші будівлі, загрожуючи навіть костьолові.