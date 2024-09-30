Сторінками історії: Перша згадка про пожежну охорону в Тернополі
Головне управління ДСНС України у Тернопільській області започатковало нову рубрику “Сторінками історії”, на яких будуть ділитися цікавими та важливими фактами з історії пожежно-рятувальної служби Тернопільщини.
Перша письмова згадка про діяльність пожежної охорони у Тернополі датована 7 вересня 1869 року. Тогочасна хроніка описує, що саме того дня спалахнула велика пожежа на вулиці Перля у сусідньому з кам’яницею Л. Пунтшерта будинку. Вогонь швидко перекинувся на інші будівлі, загрожуючи навіть костьолові.
Завдяки мужності вояків 15-го полку князя Нассау та гусарів 5-го полку Радєцкого вогонь вдалося загасити протягом години. Саме тоді, ймовірно, виникла думка про створення окремого формування, яке б відповідало за гасіння пожеж.
Запрошуємо вас слідкувати за нашою рубрикою, де ми будемо продовжувати знайомити вас з історією нашої служби!
Також будемо раді, якщо ви долучитесь до обговорення та поділитесь своїми спогадами чи матеріалами, що пов’язані з історією пожежно-рятувальної служби Тернопільщини!