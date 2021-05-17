На Тернопільщині планують будівництво вітрових електростанцій

Меморандум про співпрацю щодо будівництва електростанцій підписали голова обласної державної адміністрації Володимир Труш та представник ТОВ «ЮФБ ІНЖИНІРІНГ» Володимир Бліхар.

На заході був також керуючий директор в Україні, директор з розвитку бізнесу в країнах СНД та Центральної Європи компанії Vestas Ігор Нус та заступник голови обласної державної адміністрації Михайло Гапула.

«Цей Меморандум передбачає співпрацю сторін щодо будівництва вітрових електростанцій загальною потужністю 25, 3 МВт на території Підволочиської, Кременецької, Почаївської та Вишнівецької територіальних громад. Крім того, в рамках Проекту планується установка вітротурбін компанії Vestas. Для нас є дуже важлива реалізація цього проекту і співпраця з найбільшим у світі виробником вітрових турбін. Адже це нові можливості і для інвестора, і для області», – зазначив голова обласної державної адміністрації Володимир Труш.

Ігор Нус розповів, що фахівці компанії Vestas розробляють вітрові турбіни з 1978.

«Компанія проектує, виготовляє, встановлює та обслуговує вітрові турбіни по всьому світу. Ми встановили вітротурбін загальною потужністю більше + 136 ГВт у 84 країнах, завдяки чому виробили більше вітрової енергії, ніж будь-яка інша компанія. Компанія Vestas це 18% світового ринку вітрової енергетики. Ми обслуговуємо вітротурбіни потужністю понад 117 ГВт. Сьогодні в підрозділах компанії працює понад 29 000 співробітників», – зазначив директор з розвитку бізнесу в країнах СНД та Центральної Європи компанії Vestas Ігор Нус.