14:31 | 13.07.2020
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На Бережанщині втопилися двоє підлітків

Irena 0 Views Прокоментуй!

Трагедія трапилася у суботу, 11 липня, близько 18.30 на ставку між селами Мечищів та Вільховець Бережанського району.  Загиблі – 16-річний житель Бережан та 15-річний житель села Вільховець. ©

За попередніми даними, хлопці відпочивали на ставку в компанії ще трьох неповнолітніх. В якийсь момент двоє підлітків пішли купатися та не змогли самостійно вибратися з води. Одного з хлопців рятувальники витягнули вже мертвим, інший підліток помер у реанімації лікарні.
 
Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 1 статті 115 ККУ  з поміткою «нещасний випадок».
 
Поліцейські закликають батьків пильнувати за своїми дітьми, не відпускати їх купатися на водойми без супроводу дорослих.  Наголосіть їм на суворе дотримання правил безпеки під час плавання.

 

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