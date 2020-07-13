На Бережанщині втопилися двоє підлітків

Трагедія трапилася у суботу, 11 липня, близько 18.30 на ставку між селами Мечищів та Вільховець Бережанського району. Загиблі – 16-річний житель Бережан та 15-річний житель села Вільховець. ©

За попередніми даними, хлопці відпочивали на ставку в компанії ще трьох неповнолітніх. В якийсь момент двоє підлітків пішли купатися та не змогли самостійно вибратися з води. Одного з хлопців рятувальники витягнули вже мертвим, інший підліток помер у реанімації лікарні.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 1 статті 115 ККУ з поміткою «нещасний випадок».

Поліцейські закликають батьків пильнувати за своїми дітьми, не відпускати їх купатися на водойми без супроводу дорослих. Наголосіть їм на суворе дотримання правил безпеки під час плавання.