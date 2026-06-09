На Чортківщині двох чоловіків судитимуть за завдані річці Серет збитки

Прокурори Бучацької окружної прокуратури подали до суду позов про відшкодування шкоди, завданої довкіллю двома жителями Чортківського району.

Як встановили правоохоронці, чоловіки здійснювали незаконний вилов риби на річці Серет, яка належить до водних об’єктів загальнодержавного значення. Для риболовлі вони використовували заборонені знаряддя лову — сітки.

Унаслідок незаконних дій державі та навколишньому природному середовищу було завдано збитків на суму понад 300 тисяч гривень.

З метою стягнення завданої шкоди прокуратура звернулася з відповідним позовом до Заліщицького районного суду Тернопільської області.

Наразі суд відкрив провадження у справі та розглядатиме вимоги щодо відшкодування завданих збитків.