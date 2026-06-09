За добу рятувальники Тернопільщини ліквідували три пожежі

Протягом 8 червня підрозділи ДСНС області ліквідували пожежі у Тернополі, Чортківському та Кременецькому районах.

О 11:41 у Тернополі на вулиці Лепкого виникла пожежа сміття на відкритій території. Вогнеборці оперативно ліквідували займання та не допустили поширення вогню.

Наймасштабніша пожежа сталася о 17:27 у селі Ліщанці Бучацької громади. Загорілося складське приміщення фермерського господарства «Дністрянські Зорі». Площа пожежі склала 400 квадратних метрів. До ліквідації загоряння залучалися підрозділи ДСНС та місцева пожежна команда. Завдяки злагодженим діям вогнеборців вдалося врятувати сусідню господарську будівлю та не допустити поширення полум’я.

О 18:52 у селі Вербовець Лановецької громади виникла пожежа легкового автомобіля «Daewoo Lanos». Рятувальники оперативно ліквідували займання.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки та неухильно виконувати вимоги безпечної експлуатації електроприладів і транспортних засобів.

У разі виникнення надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 101.