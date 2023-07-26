14:55 | 26.07.2023
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На Чортківщині ліквідовують наслідки вчорашньої негоди

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З метою ознайомлення із наслідками стихійного лиха, яке сталося вчора ввечері, начальник Чортківської РВА Володимир Шипітко спільно із начальником відділу режимно-секретної, мобілізаційної, оборонної роботи та цивільного захисту Чортківської РВА Борисом Гусаком провели об’їзд по громадах Чортківського району.

✅️Через град та сильні пориви вітру зафіксовано руйнації покрівель житлових будинків, обірвані лінії електропередач, падіння дерев на проїжджі частини, пошкодження автомобілів.



❗️Станом на зараз більшість наслідків негоди ліквідовано.
Відтак, дано доручення головам громад в терміновому порядку скласти акти обстеження житла, зруйнованого (пошкодженого) внаслідок надзвичайної ситуації та направити їх в Чортківську районну військову адміністрацію для розгляду на позачерговому засіданні місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Чортківській РВА.

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