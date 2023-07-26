На Тернопільщині внаслідок складних погодних умов було знеструмлено 37 населених пунктів

Погіршення погодних умов 25 липня – сильні пориви вітру – призвели до вимкнення 18 ліній електропередавання напругою 10 кВ на Тернопільщині.

💡“На ранок середи, 26 липня, в області без тимчасового електропостачання залишилося 37 населених пунктів, – повідомив заступник головного інженера з високовольтних мереж ВАТ “Тернопільобленерго” Андрій Лещук. – Найбільше вимкнень було по Гусятинському РЕМ – 17 населених пунктів, 9 населених пунктів було знеструмлено в Зборівському РЕМ, в Теребовлянському та Чортківському РЕМ без електропостачання залишилось по 4 населених пункти і 3 населених пункти в Бучацькому РЕМ”.

⚡️Загалом, внаслідок спрацьовування автоматичного захисту ліній електропередавання, було знеструмлено 181 трансформаторну підстанцію.

👉Протягом доби аварійні бригади районів електромереж проводили відновлювальні роботи на різних об’єктах області і до кінця робочого дня напругу було подано до всіх населених пунктів.

❗️Енергетики черговий раз нагадують, що лінії електропередавання та трансформаторні підстанції завжди перебувають під напругою. У разі обриву дроту лінії електропередавання чи зірваному замку й відкритих дверях трансформаторних підстанцій обов’язково негайно потрібно повідомити чергового диспетчера району електромереж. Разом з тим потрібно забезпечити охорону, щоб до часу прибуття працівників РЕМ до місця пригоди не піддати сторонніх небезпеці.