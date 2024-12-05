Міст у Гусятині вже з відновленими підходами

Підрядна організація Служби відновлення завершує роботи на підходах до нещодавно відремонтованого мосту в Гусятині на автомобільній дорозі Т-23-12 Гусятин – Городок.

🚜 Вчора дорожники виконали влаштування верхнього шару асфальтобетонного покриття на проїзній частині. Згідно з розробленою схемою організації дорожнього руху на ділянці ремонту передбачено також майданчик для паркування автотранспорту та перехрестя з кільцевим рухом.

На черзі – влаштування металевого бар’єрного огородження, дорожніх знаків та інших засобів організації дорожнього руху.

📌 Нагадаємо, міст у Гусятині почали лагодити у листопаді минулого року через високий ризик обвалу. Довелося замінити 12 балок прогонової будови, тріщини яких стали головною причиною терміновості робіт. Дорога Т-23-12 Гусятин – Городок, складовою якої є міст, об’єднує Тернопільську та Хмельницьку області. Також вона має важливе значення для місцевих мешканців, оскільки сполучає колишній районний центр з прилеглими населеними пунктами Тернопільської та Хмельницької областей. В селищі Гусятин розташовані заклади освіти, лікарня, бальнеологічна лікарня, підприємства та організації, де працюють жителі навколишніх населених пунктів. При цьому найближчий об’їзд аварійного мосту через річку Збруч становить більш як 70 км. Проїзд автотранспорту відремонтованим мостом відновлено весною 2024 року.