На Чортківщині поліцейські виявили на присадибній ділянці чоловіка 45 кущів конопель

За вказаним фактом триває розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 310 Кримінального кодексу України. За скоєне чоловікові загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років.

Отримавши оперативну інформацію про те, що в одному з сіл Заліщицької громади Чортківського району на території приватного домоволодіння вирощують нарковмісні рослини, дільничні офіцери поліції спільно із дізнавачами відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції за процесуального керівництва місцевої прокуратури провели санкціонований обшук за вказаною адресою.

Під час слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили на присадибній ділянці 45 кущів рослин коноплі, які були посіяні в поміжряддях кукурудзи. Зі слів фігуранта, наркозілля він вирощує для власного вживання.

За вказаним фактом дізнавачі розслідують кримінальне провадження, розпочате за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 310 КК України «Посів або вирощування снотворного маку чи конопель». Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі до трьох років.

Вилучене правоохоронці направили на проведення експертних досліджень, за результатами яких відносно правопорушника будуть прийняті подальші процесуальні рішення. Досудове розслідування триває.