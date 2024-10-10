На Чортківщині у ДТП постраждав пенсіонер

До лікарні із забоями та переломами бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала жителя села Дзвинячка Чортківського району. Чоловік потрапив під колеса автомобіля.

Аварія трапилася 9 жовтня о 19:15 на трасі Тернопіль — Скалат — Жванець. На місце події виїжджали працівники Борщівського відділення поліції.

За попередньою інформацією, потерпілий знаходився на узбіччі дороги, коли його збило авто марки ВАЗ 21043. За кермом транспортного засобу перебував односелець потерпілого. Водія затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Триває перевірка.