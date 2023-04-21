На дороги Тернопільщини вийшли патрульні з TruCam

Інспектори патрульної поліції контролюють дотримання водіями швидкісного режиму за допомогою лазерних приладів TruCam

Прилади TruCam використовуються для вимірювання швидкості руху на аварійно-небезпечних ділянках та місцях, де трапляється найбільша кількість дорожньо-транспортних пригод з тяжкими наслідками.

Від початку 2023 року, під час контролю швидкості за допомогою приладу TruCam, поліцейські виявили та притягнули до адміністративної відповідальності 7150 водіїв.

Нагадуємо, що відповідно до ч. 1 ст. 122 КУпАП — перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів — тягне за собою штраф в розмірі 340 гривень.

Дотримуйтесь правил дорожнього руху та будьте відповідальними!