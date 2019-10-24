У Тернополі з лікарні втекла 16-річна дівчина

Працівники Тернопільського відділу поліції розшукують Волочій Наталію Василівну, 2003 року народження, уродженку Монастириського району. Дівчина самовільно покинула Центр соціально психологічної реабілітації дітей, що в Тернополі, і наразі її місце перебування невідоме.

Прикмети розшукуваної: зріст 152 см, худорлявої статури, голубі очі, має проблеми зору( косоокість), волосся пофарбоване у фіолетовий колір.

Була одягнена у білі кросівки, голубі джинси та світло-сірий светр.

Якщо ви бачили дану особу або ж знаєте її місце перебування телефонуйте у Тернополі (0352) 27-11-70 або на лінію 102 .