У Тернополі з лікарні втекла 16-річна дівчина
Працівники Тернопільського відділу поліції розшукують Волочій Наталію Василівну, 2003 року народження, уродженку Монастириського району. Дівчина самовільно покинула Центр соціально психологічної реабілітації дітей, що в Тернополі, і наразі її місце перебування невідоме.
Прикмети розшукуваної: зріст 152 см, худорлявої статури, голубі очі, має проблеми зору( косоокість), волосся пофарбоване у фіолетовий колір.
Була одягнена у білі кросівки, голубі джинси та світло-сірий светр.
Якщо ви бачили дану особу або ж знаєте її місце перебування телефонуйте у Тернополі (0352) 27-11-70 або на лінію 102 .