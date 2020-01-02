В останній день 2019 року сталось три ДТП

2019 рік гучно гримнув дверима з написом «Облік ДТП» 31 грудня, коли, на автодорогах Тернопільщини сталось відразу три ДТП в яких постраждали люди. Всі вони були після 16.00 годин та врізних куточках області.

Перша сталась в м. Тернополі по вул. Будного, де не розминулись «Mitsubishi L200» та «BMW». Останній автомобіль перебуває на іноземнй реєстрації. Внаслідок ДТП у лікарні опинились пасажири обох автомобілів. Потерпілих, з ушкодженнями різного ступеня тяжкості, госпіталізовано в Тернопільську університетську лікарню.

Близько 19.00 годин на автодорозі між с. Кровінка та Лошнів Теребовлянського району відбулося зіткнення автомобілів «Peugeot 405» та «Chevrole Epica». Через аварію в Теребовлянській лікарні опинилась 19-річна пасажирка «Peugeot 405». Медики встановили, що у потерпілої закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку та перелом кісток носа.

А завершились дорожньо-транспортні пригоди 2019 року в м. Заліщики. Тут, водій автомобіля «Volkswagen Fox», проїжджаючи по вул. Бандери, скоїв наїзд на пішохода, місцевого жителя. Внаслідок ДТП, 58-річного потерпілого, з діагнозом «Відкритий перелом великогомілкової та малогомілкової кісток у верхній третині із зміщенням уламків» госпіталізовано в Заліщицьку районну лікарню..