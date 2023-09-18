На Тернопільщині в ДТП загинув 86-річний водій та його пасажир

Дорожньо-транспортна пригода сталась 17 вересня в с. Зарубинці Скалатської територіальної громади. Близько 15.00 годин водій автомобіля «ВАЗ-2109» не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу.

Внаслідок аварії 86-річний житель Хмельниччини, який керував «дев’яткою», загинув на місці події. Також в ДТП травмувався пасажир автівки, 72-річний житель м. Тернополя. Скалатські рятувальники застосували спеціалізовані інструменти, щоб дістати потерпілого з понівеченого автомобіля.

На жаль, чоловік отримав дуже важкі травми та помер по дорозі в лікарню.