На кордоні затримали двох ухилянтів з Тернопільщини

На Закарпатті впродовж минулої доби військовослужбовці Мукачівського та Чопського прикордонних загонів зупинили 15 порушників кордону – 14 чоловіків, та одну жінку.

Чотирьох закарпатців затримали сьогодні вранці прикордонники відділу «Лужанка». Чоловіків зупинили за 70 метрів від кордону з Угорщиною.

Ще чотирьох порушників затримали прикордонники відділу «Яблунівка» у ході реалізації інформації наданої оперативниками загону. Незаконно потрапити до Румунії планували троє чоловіків та жінка – дружина одного із них. Подружжя прибуло на Закарпаття з Черкащини, а двоє їхніх попутників з Тернопільщини.

Двоє чоловіків, які також планували поза пунктами пропуску перетнути українсько-румунський кордон приїхали з Київщини та Житомирщини, їх затримали прикордонні наряди від відділу «Тячів».

П’ятьох чоловіків, троє з яких закарпатці та двох жителів Одещини, на кордоні зі Словаччиною зупинили прикордонники Чопського загону.

Стосовно затриманих склали протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Оцінку їхнім діям вже невдовзі надаватиме суд.