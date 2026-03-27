Здоровий спосіб життя та спорт у Києві з APOLLO NEXT

Життя у великому місті задає свій шаленний ритм — постійний рух, безліч справ та стрес. Саме тому більшість мешканців мегаполісів обирають регулярні тренування та активний спосіб життя, який починається з руху, який пробуджує тіло, підвищує витривалість і наповнює енергією на весь день.





Фізична активність має безсумнівні та очевидні переваги. Вона впливає не лише на тіло, а й на загальне самопочуття.





Що дає спорт:

• Сильніше тіло. Регулярні тренування зміцнюють м’язи, покращують рухливість суглобів і координацію.

• Здорове серце. Фізична активність допомагає нормалізувати тиск, покращує кровообіг і знижує рівень холестерину.

• Менше ризиків захворювань. Доведено, що рух знижує ризик розвитку діабету, серцевих хвороб та інших проблем зі здоров’ям.





Чи допомагає спорт схуднути?

Так, і доволі ефективно. Під час тренувань організм витрачає енергію: спочатку з вуглеводів, потім із жирів. У поєднанні з правильним харчуванням це дає відчутний ефект.



Наприклад:

• швидка ходьба може спалювати близько 300 калорій за годину

• активні ігри — ще більше

• навіть прибирання вдома — це вже фізична активність

Вплив на настрій

Після тренування знайоме відчуття легкості? Це не випадково. Під час руху організм виробляє дофамін і серотонін — гормони, які відповідають за гарний настрій.



Регулярні заняття:

• зменшують рівень стресу

• допомагають розслабитися

• знижують ризик депресії

Навіть проста зарядка чи тренування на свіжому повітрі підвищує вироблення гормонів щастя та забезпечує організм вітаміном D, який покращує самопочуття і знижує симптоми депресії.

