У ценрі Терноля дерево впало на автомобіль

1 жовтня, близько 19:39, на вулиці Руській в Тернополі сталося надзвичайне подія — внаслідок падіння дерева було пошкоджено припаркований легковий автомобіль.

На місце події оперативно виїхали рятувальники Управління ДСНС України в Тернопільській області. За допомогою спеціального інструменту, вони розрізали стовбур дерева та звільнили транспортний засіб, що опинився під його вагою.

На щастя, обійшлося без постраждалих, проте інцидент спричинив серйозне пошкодження автомобіля. Деталі події та збитки наразі уточнюються.

Рятувальники закликають тернополян бути обережними під час небезпечних погодних умов, оскільки падіння дерев може призвести до серйозних наслідків.