На Кременеччині вже 110 осіб інфіковано коронавірусом: місцева влада проситиме про надзвичайний стан
Влада Кременецького району на Тернопільщині, де розташоване місто Почаїв та Почаївська лавра, проситиме центральну владу запровадити надзвичайний стан через різке зростання захворюваності на коронавірус.
За останню добу в районі зафіксували 27 нових випадків хвороби, а 20 з них у місті Почаїв та передмісті – селищі Старий Почаїв.
Про це повідомив керівник районної державної адміністрації Вячеслав Онишкевич.
“Завершилось позачергове засідання районної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Кременецькій райдержадміністрації. Окрім додаткових обмежувальних заходів на території міста Почаїв та Кременецького району, зважаючи на критичний ріст захворюваності на COVID-19 та протидії поширенню епідемії коронавірусу, вирішили максимально посилити заходи надзвичайної ситуації”, – написав пан Онишкевич.
Комісія вирішила звернутись за допомогою до обласної влади.
“Є різке зростання, в районі вже 110 підтверджених результатів. Якщо за п’ять днів ситуація не зміниться, то звертаємось до області ініціювати процедуру введення надзвичайного стану”, – розповів співрозмовник ВВС News Україна у місцевій владі.