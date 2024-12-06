На підтримку війська жителі Тернопільщини сплатили понад 535 млн гривень

Упродовж січня-листопада цього року до бюджету від платників області надійшло 535,1 млн грн військового збору. Надходження перевищили показник 11 місяців 2023 року на 76 млн гривень. Про це повідомив в.о. начальника Головного управління ДПС у Тернопільській області Руслан Цвігун.

Лише у листопаді Тернопільщина спрямувала до бюджету 56,8 млн грн військового збору, що на 13,4 або ж на 31 відсоток більше, ніж торік у листопаді.

Головне управління ДПС у Тернопільській області дякує усім платникам податків за фінансову підтримку держави у складний для країни час.