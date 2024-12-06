У Тернополі працює майстерня дронів, де щомісяця виробляють майже 100 квадрокоптерів. Виробництво започаткували минулого року. У майстерні ще й ремонтують приблизно 40 дронів на місяць.

«Маємо дрон-бомбер, ми ще його називаємо «10». Це – 10-тидюймовий дрон, який повертається та має скид. У нас є паралельні процеси, є донатні дрони, на які люди скидають гроші, ми збираємо дрони, звітуємо та передаємо військовим по актах. В нас є своя система, де ми це все вписуємо. Ми можемо сказати, коли і куди пішов кожен дрон», – розповів співзасновник дронарні Сергій Білик.



Чоловік каже, в команді працюють двадцять людей. На виготовлення одного дрона витрачають від 11 тисяч гривень. Купують комплектуючі як в Україні, так і за кордоном. Тернополянин Володимир займається першим етапом виробництва – підбір і збирання основи дрона.



«Потрібно якісно зібрати раму, щоб не хиталася, бо дрон у повітрі має дуже велику вібрацію. Якщо щось десь недокрутив, воно все потім вилізе боком, а пізніше дуже багато часу піде на те, щоб знайти в чому саме помилка», – розповів конструктор.



Один із працівників майстерні тернополянин Віталій говорить, що мозок кожного дрона – його електроніка. Чоловік збирає та налаштовує дрон.



«Кожен дрон може відрізнятися своїми комплектуючими. Все може відрізнятися від потреб військових, чи це має система зі скидом бути, чи це має бути дрон камікадзе», – зазначив майстер.



Також у майстерні ремонтують дрони, які їм повертають військові. За місяць лагодять майже 40 таких квадрокоптерів. Віталій розповів, що серед них і дрони, які збили українські військові.



«На дроні стоїть алюмінієва рама. Маємо йому поміняти VTX. Військові нам передають дрони, ми їх доробляємо і вже вони летять проти нашого противника».



Третій етап – діагностика. Тут працює тернополянин Василь.



«Важливо перевірити напрям обертання моторів, чи вони правильно крутять, в правильному напрямку. Я впевнився, що правильно крутять, проблем при польоті не буде. Також можна перевірити налаштування відеосигналів, канали, частоти. Можна перевірити, чи дрон з’єднується з пультом керування. Нині є зв’язок, нині все працює, також картинка є».



Перед тим, як дрон потрапить до військових, він проходить фінальне випробування – обліт. Це критичний етап перевірки, який дає змогу оцінити його готовність до польових умов і забезпечити максимальну надійність.



«Нині наше завдання дізнатися, чи немає в нього проблем. Є така проблема, що дрон вирішує, що йому потрібно летіти без оператора. Дивимося, чи мотори крутяться туди, куди треба, дрон підіймається та стабільно тримається. Після цього випробовуємо на полігоні», – розповів ще один співзасновник дронарні Назар .



За його словами відправляють дрони на Запорізький, Харківський і Донецький напрямки.



Богдан БОДЕНЧУК, Тетяна ПАНЧЕНКО

Суспільне