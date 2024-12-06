Небезпечна знахідка на Тернопільщині: як діяти, щоб убезпечити себе та інших 

5 грудня о 16:30 у полі поблизу села Ренів Тернопільського району під час проведення земляних робіт виявлено артилерійський снаряд АС-45 мм часів Другої світової війни.

Подібні небезпечні “гостинці” минулих воєн і досі нагадують про себе, залишаючи ризик для життя. Якщо ви натрапили на підозрілий предмет, що схожий на вибухонебезпечний:

Категорично заборонено:

• Торкатися знахідки, переміщати її чи намагатися розібрати.

• Піддавати предмет впливу вогню, води чи вібрації.

Що робити:

1. Негайно відійти на безпечну відстань (не менше 100 метрів).

2. Обмежити доступ до місця знахідки для інших осіб.

3. Зателефонувати за номером 101 або 102 та повідомити про знахідку.

Якщо ви знайшли залишки дрона-камікадзе чи ракети:

• Дотримуйтесь тих самих правил безпеки: не торкайтеся уламків і не переміщуйте їх.

• Залишки сучасної техніки можуть містити токсичні матеріали, вибухонебезпечні елементи або боєкомплект.

• Викличте спеціалістів за номерами 101 або 102.

Пам’ятайте: лише фахівці мають право працювати з небезпечними предметами! Дотримання цих правил збереже ваше життя та здоров’я.

Служба порятунку закликає бути пильними та обережними! Разом ми зробимо Тернопільщину безпечною