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Небезпечна знахідка на Тернопільщині: як діяти, щоб убезпечити себе та інших 

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5 грудня о 16:30 у полі поблизу села Ренів Тернопільського району під час проведення земляних робіт виявлено артилерійський снаряд АС-45 мм часів Другої світової війни.
Подібні небезпечні “гостинці” минулих воєн і досі нагадують про себе, залишаючи ризик для життя. Якщо ви натрапили на підозрілий предмет, що схожий на вибухонебезпечний:
💥 Категорично заборонено:
• Торкатися знахідки, переміщати її чи намагатися розібрати.
• Піддавати предмет впливу вогню, води чи вібрації.
✅ Що робити:
1. Негайно відійти на безпечну відстань (не менше 100 метрів).
2. Обмежити доступ до місця знахідки для інших осіб.
3. Зателефонувати за номером 101 або 102 та повідомити про знахідку.
🎯 Якщо ви знайшли залишки дрона-камікадзе чи ракети:
• Дотримуйтесь тих самих правил безпеки: не торкайтеся уламків і не переміщуйте їх.
• Залишки сучасної техніки можуть містити токсичні матеріали, вибухонебезпечні елементи або боєкомплект.
• Викличте спеціалістів за номерами 101 або 102.
🛑 Пам’ятайте: лише фахівці мають право працювати з небезпечними предметами! Дотримання цих правил збереже ваше життя та здоров’я.
Служба порятунку закликає бути пильними та обережними! Разом ми зробимо Тернопільщину безпечною

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