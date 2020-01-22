У Кременці перейменують дві вулиці

21 січня завершили громадське обговорення питання перейменування двох вулиць міста Кременця, аби увіковічнити пам’ять відомих кременчан, котрі загинули трагічно.

Вулицю Горького вирішили перейменувати на вулицю Андрія Пушкаря та вулицю Пасічну на вулицю Василя Жданкіна. Попередньо про це анонсували ще у листопаді минулого року.

Ініціатива про перейменування вулиці Горького на вулицю Андрія Пушкаря надійшла від секретаря Кременецької міської ради Галини Мельник та від депутатки міської ради Зої Карп’юк.

Таку ініціативу присутні підтримали одноголосно. Присутня на слуханнях вдова Андрія Пушкаря Світлана Пушкар подякувала всім за пам’ять про чоловіка.

Вулицю Пасічну на вулицю Василя Жданкіна перейменують за ініціативи депутата Кременецької міської ради Василя Скакальського. Відомий український бард, кобзар, бандурист, п’ять місяців тому трагічно потрапив у дорожньо-транспортну пригоду й помер у кареті швидкої допомоги. Заступник міського голови Ярослав Риндич зачитав в голос численні слова підтримки від знайомих друзів і усього світу, які передавали свою підтримку навіть із південноамериканського міста Буенос-Айреса, та із США, численних кременчан, працівників культури України про перейменування вулиці Пасічна на вулицю Василя Жданкіна. Вшанували пам’ять обох кременчан хвилиною мовчання. Джерело: Кременець City