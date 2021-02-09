На Тернопільщині очікується ускладнення погодних умов, – попереджають рятувальники

У зв’язку з проходженням активних атмосферних фронтів від Південної циклонічної депресії на території Тернопільської області 10-12 лютого 2021 року очікується ускладнення погодних умов:

10 лютого – сніг (вночі значний, вдень невеликий сніг). На дорогах ожеледиця. Вночі та вранці місцями збережеться ожеледь. Приріст снігового покриву.

11 лютого – очікуються опади різного фазового стану (вночі дощ та мокрий сніг, вдень мокрий сніг та сніг). На деревах, лініях електропередач та зв’язку ожеледь та складні відкладення. На дорогах посилиться ожеледиця. Вдень місцями пориви південно-східного вітру 15-20 м/с, хуртовина.

12 лютого – сніг від невеликого до помірного. На дорогах збережеться ожеледиця. Вдень пориви північно-західного вітру 15 – 20 м/с, хуртовина.

Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту, роботи електричної та будівельної галузей, комунального господарства, що відповідатиме І (жовтому) рівню небезпеки. За інф. Головне управління ДСНС України у Тернопільській області