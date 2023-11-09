Минулої доби на Тернопільщині ліквідували три пожежі. На одній із пожеж вогонь забрав життя людини

8 листопада о 10:45 у с. Бариш Бучацької ТГ Чортківського району виникла пожежа приватного житлового будинку, внаслідок якої знищено ліжко, стіл та підлогу на площі 15 м кв. На місці пожежі рятувальники виявили труп власника будинку, 1967 року народження. Пожежу ліквідовано черговим караулом 9-ї державної пожежно-рятувальної частини. Під час гасіння врятовано 1 будівлю.

9 листопада о 00:10 у м. Тернопіль на вул. Текстильна виникла пожежа двоповерхового гаража у місцевому гаражному кооперативі. Внаслідок пожежі знищено речі домашнього вжитку та електрогенератор на площі 48 м кв., пошкоджено стіни та стелю гаража. Пожежу ліквідовано черговим караулом 3-ї державної пожежно-рятувальної частини. Під час гасіння врятовано автомобіль “Chevrolet Aveo” та 3 будівлі;

– о 01:05 у м. Збараж Тернопільського району виникла пожежа сміття у пластиковому сміттєвому контейнері, внаслідок якої вогнем знищено сміття та пластиковий сміттєвий контейнер на площі 1 м кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 4-ї державної пожежно-рятувальної частини. Під час гасіння врятовано 1 будівлю.

Причини виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються.