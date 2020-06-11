На Тернопільщині 3-річну дитину вдарило електричним струмом

Прикрий випадок трапився наприкінці минулого тижня у Заліщицькому районі.

У суботу, 6 червня, у селі Шипівці трирічна дитина зазнала ураження електричним струмом, пише Терноград.

У результаті даного інциденту дитина отримала опіки рук та обличчя. На місце події викликали медиків швидкої. Наразі малеча перебуває вдома на амбулаторному лікуванні. Травми також отримала і матір трирічної дівчинки.

Випадок трапився на вулиці, неподалік житлового будинку. Як розповіли родичі, дитина зловилася рукою за громовідвід, що був біля аварійного електричного стовпа.

На щастя, матір дитини була неподалік і змогла вчасно на це зреагувати та надати допомогу.

Як зазначають рідні, від даного електричного стовпа попід землю йде електричний кабель до недіючого цеху.

Підприємство уже роками не працює, тож електрики давно мали б відключити цей кабель. Втім, зробили це тільки після того, як маленька дитина отримала травми від ураження електричним струмом.