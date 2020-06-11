В Тернополі відбудеться автоконцерт гурту “БЕZ ОБМЕЖЕНЬ”

28 липня 2020 відбудеться автоконцерт гурту “БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

Перший авто концерт в Україні офіційно відбувся! І БЕZ ОБМЕЖЕНЬ разом з івент-агенцією Tikhonov Agency вирішили радувати своїх фанів далі. Вперше в Україні музиканти вирушать у БАК-ТУР містами України, дадуть низку концертів під відкритим небом, де глядачі слухатимуть його в автомобілі. Таку ідею вирішили впровадити, щоб підтримати прихильників, які через карантин не можуть відвідати концерти улюбленого гурту.

«Ми, в БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, дуже скучили за своїми шанувальниками, тому не могли не придумати як зустрітись з ними навіть в такий непростий час, коли треба забезпечувати максимально безпечні умови концертів. Ми оголошуємо перший автомобільний концерт! І поки не знімуть всі обмеження на зустрічі з вами – оголошуємо наш «Безпечний автомобільний тур»

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ. Ми обговорили все зі всіма гілками влади, продумали як вам безпечно все це дивитись і чути! І зробили це.» – зазначає сам гурт.