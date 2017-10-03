На Тернопільщині африканська чума?

Нещодавно в Бережанському районі під час збирання соняшнику комбайнери знайшли двох мертвих кабанів без слідів “насильницької смерті”. Про це у групі Тернопільська МРО УТМР. Полювання та риболовля на Тернопільщині пише Roman Flinta.

За його словами, у Підгайцях теж знайшли мертвого кабана, хлопці зняли шкіру, жодних слідів від поранень не має, запалені лімфатичні вузли, крововиливи в районі шиї, судини виглядають як при варикозному розширенні вен. Кількома днями швидше, в Лановецькому районі знайшли трьох мертвих кабанів, – пише чоловік.

Голову з підгаєцького кабана мали вчора зранку здати на аналіз, який результат ще не відомо.

Роман Флінта припускає, що це може бути африканська чума.

Нагадаємо, від початку року в Україні зареєстровано 92 випадки захворювання на африканську чуму свиней (АЧС), у тому числі 13 випадків у дикій фауні. Серед яких Одеська, Кіровоградська, Чернівецька, Харківська, Черкаська, Івано-Франківська й Закарпатська області. І до цього часу дику природу Тернопільщини ця хвороба не зачіпала. Хоча на початку серпня за 20 кілометрів від кордону нашої області зафіксовано спалах АЧС в одному з фермерських господарств Теофіпільського району, що на Хмельниччині. Враховуючи близькість, ситуація є загрозливою.