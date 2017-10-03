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Водій автомобіля Volkswagen в’їхав у моє службове авто, – мер Чорткова Володимир Шматько про ДТП

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Мер Чорткова Володимир Шматько прокоментував аварію, яка сьогодні трапилась з ним, коли він їхав на службовому авто.

  • Дорогі жителі міста Чорткова!

    Сьогодні 03 жовтня 2017 року о 10-30 ранку, проводячи плановий об”Їзд будівельних робіт на території міста за кермом службового автомобіля потрапив у ДТП на вулиці Шевченка, (біля магазину “Супутник”.)

    Водій автомобіля Вольсфаген пасат, житель одного із сіл нашого району, виїжаючи з другорядної дороги вулиці Богдана Хмельницького, порушив дорожній знак “Дати дорогу”, і вїхав у моє службове авто.

    Результат ДТП:

    працівник прес-служби міської ради Осіпова Оля в лікарні з підозрою на струс головного мозку і забій руки, проходить зараз обстеження;

    розбиті два авто;

    І КУПА НЕГАТИВУ У ФЕЙСБУКУ ВІД “ДОБРИХ” ЖИТЕЛІВ МІСТА І УКРАЇНИ!!

    Шановні писаки і ті хто коментує, бажаю Вам ніколи не потрапляти у ДТП і НЕ читати чогось подібного про себе.

    Автомобіль міської ради застрахований у страховій компанії PSZU, повне КАСКО.

    Чекаю об’єктивного розслідування і позиції страхової компанії.

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