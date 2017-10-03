Водій автомобіля Volkswagen в’їхав у моє службове авто, – мер Чорткова Володимир Шматько про ДТП

Сьогодні 03 жовтня 2017 року о 10-30 ранку, проводячи плановий об”Їзд будівельних робіт на території міста за кермом службового автомобіля потрапив у ДТП на вулиці Шевченка, (біля магазину “Супутник”.)

Водій автомобіля Вольсфаген пасат, житель одного із сіл нашого району, виїжаючи з другорядної дороги вулиці Богдана Хмельницького, порушив дорожній знак “Дати дорогу”, і вїхав у моє службове авто.