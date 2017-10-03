Як тернополян долучатимуть до якісних змін у місті

7-8 жовтня у Тернополі в Українському домі «Перемога» відбудеться перший урбаністично-культурний фестиваль міста «Майстерня Тернополя».

Метою проекту є залучення Тернополян до якісних змін у місті, напрацювання ідей розвитку міста та налагодження комунікації між мешканцями, владою, громадськими інституціями та фахівцями.

У рамках заходу відбудуться дискусії, виставка проектів, презентації, перегляд фільмів та безліч цікавостей, кожний тернополянин знайде щось для себе!

Організаторами цього заходу є Громадські ініціативи Changing Ternopil, URBAN.te, Молодіжна Міська Рада Тернопіль, Ренесанс Міст, Центр інтелектуального та громадського розвитку і ряд закордонних партнерів, зокрема міжнародний проект зі Швеції New Urban Topologies

ЗАПРОШУЄМО ВСІХ ТЕРНОПОЛЯН ВЗЯТИ УЧАСТЬ У МАЙСТЕРНІ МІСТА!

НА НАШОМУ ФЕСТИВАЛІ:

✅Виставка проектів розвитку міст

✅Виставка UKRAINIAN PUZZLE//New Urban Topologies

✅Інтерактивний проект “Це моє місто”

✅МОДУЛЬ 1. ІСТОРИЧНІ ЦІННОСТІ ТЕРНОПОЛЯ

✅МОДУЛЬ 2. ЯК МІСТО РУХАЄТЬСЯ

✅МОДУЛЬ 3. ЯК ПЕРЕПЛАНУВАТИ ЗАПЛАНОВАНЕ

✅Дитяча майстерня

ВСІ НАПРАЦЮВАННЯ, ПРОПОЗИЦІЇ, ТА ПОБАЖАННЯ ГРОМАДЯН ЩОДО РОЗВИТКУ МІСТА БУДУТЬ ПЕРЕДАНІ У ВДПОВІДНІ СЛУЖБИ ТА ДЕПАРТАМЕНТИ МІСЬКОЇ РАДИ

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