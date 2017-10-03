Афіша Тернополя 

Як тернополян долучатимуть до якісних змін у місті

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7-8 жовтня у Тернополі в Українському домі «Перемога» відбудеться перший урбаністично-культурний фестиваль міста «Майстерня Тернополя».
Метою проекту є залучення Тернополян до якісних змін у місті, напрацювання ідей розвитку міста та налагодження комунікації між мешканцями, владою, громадськими інституціями та фахівцями.
У рамках заходу відбудуться дискусії, виставка проектів, презентації, перегляд фільмів та безліч цікавостей, кожний тернополянин знайде щось для себе!
Організаторами цього заходу є Громадські ініціативи Changing Ternopil, URBAN.teМолодіжна Міська Рада ТернопільРенесанс МістЦентр інтелектуального та громадського розвитку і ряд закордонних партнерів, зокрема міжнародний проект зі Швеції New Urban Topologies
ЗАПРОШУЄМО ВСІХ ТЕРНОПОЛЯН ВЗЯТИ УЧАСТЬ У МАЙСТЕРНІ МІСТА!
НА НАШОМУ ФЕСТИВАЛІ:
Виставка проектів розвитку міст
Виставка UKRAINIAN PUZZLE//New Urban Topologies
Інтерактивний проект “Це моє місто”
МОДУЛЬ 1. ІСТОРИЧНІ ЦІННОСТІ ТЕРНОПОЛЯ
МОДУЛЬ 2. ЯК МІСТО РУХАЄТЬСЯ
МОДУЛЬ 3. ЯК ПЕРЕПЛАНУВАТИ ЗАПЛАНОВАНЕ
Дитяча майстерня
ВСІ НАПРАЦЮВАННЯ, ПРОПОЗИЦІЇ, ТА ПОБАЖАННЯ ГРОМАДЯН ЩОДО РОЗВИТКУ МІСТА БУДУТЬ ПЕРЕДАНІ У ВДПОВІДНІ СЛУЖБИ ТА ДЕПАРТАМЕНТИ МІСЬКОЇ РАДИ

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