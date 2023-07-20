На Тернопільщині аграрне підприємство забруднювало повітря

Суд задоволив позов прокуратури про стягнення майже 300 тис грн шкоди через шкоду довкіллю

Господарський суд Тернопільської області задоволив позов Бучацької окружної прокуратури до місцевого аграрного підприємства щодо стягнення майже 300 тис грн шкоди, завданої довкіллю.

Встановлено, що підприємством здійснювалися викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря без отримання передбаченого законодавством спеціального дозволу, що призвело до заподіяння державі збитків на майже 300 тис грн.

Позовні вимоги прокуратури про стягнення коштів до бюджету задоволено. Участь у судовому розгляді забезпечував прокурор Спеціалізованої екологічної прокуратури.