Хто провокує тполіціянтів, заважає їм працювати та підтасовує факти, уникнути відповідальності не вдасться, – Сергій Зюбаненко

Відеоролик про начебто “незадовільну” роботу патрульних поліціянтів поширив у інтернет-мережі житель Зборівського району. Чоловік таким чином вирішив уникнути як адміністративної, так й кримінальної відповідальності. Відео, яке він виклав на вебсторінках, вирване з контексту і демонструвало лише один бік конфлікту.

У ході перевірки стало відомо, що 18 липня “активіст” керував автомобілем “Mercedes-Benz” з явними ознаками несправності. Це помітив екіпаж патрульної поліції й подав водієві звуковий сигнал для зупинки. Проте кермувальник вимогу правоохоронців проігнорував і почав тікати, а патрульні – переслідувати порушника.

Заїхавши на територію гаражного кооперативу, водій разом з пасажиром вийшов з буса через праві двері. Це зафіксували камери, встановлені в патрульному авто.

Пасажир залишився на місці зупинки, а водій, обійшовши гаражі, покликав ще одного товариша, увімкнув мобільний й почав знімати свою версію подій, але тепер, виступаючи у ролі пересічного перехожого.

Пасажир нецензурно висловлювався у бік патрульних, заважав працювати й погрожував фізичною розправою. На попередження щодо адмінвідповідальності чоловік не реагував і як результат – поліціянти затримали дебошира згідно зі статтею 173 (дрібне хуліганство)КУпАП.

Перевірили правоохоронці особу й водія-“блогера”, який називав себе активістом. Як з’ясувалося, його ще у червні суд позбавив права на керування транспортними засобами. Чоловік неодноразово провокував патрульних при виконанні службових обов’язків. За плечима порушника 17 притягнень до адмінвідповідальності серед яких – перевищення швидкості та керування несправним авто.

Дані факти внесені до ЄРДР відповідно до двох статей Кримінального Кодексу України: частина 2 статті 342 – опір працівникові правоохоронного органу та 343 – втручання в діяльність працівника правоохоронного органу.

Керівник Нацполіції в Тернопільській області Сергій Зюбаненко заявив, що готовий співпрацювати з усіма жителями краю та громадськими активістами 24 години 7 днів на тиждень. Проте тим, хто провокує поліціянтів, заважає їм працювати та підтасовує факти, уникнути відповідальності не вдасться.

Довідка: від березня 2022 року у Тернополі працівники поліції відкрили 4 кримінальних провадження відповідно до статті 342 ККУ. Дві справи уже направлені до суду, одній особі повідомили про підозру. Дев’ятьох осіб затримали правоохоронці згідно зі статтею 345 ККУ. За цією ж статтею слідчі розпочали 14 кримінальних проваджень. 10 справ уже на розгляді в суді. Трьом фігурантам повідомили про підозру.