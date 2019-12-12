На Тернопільщині автомобіль збив пенсіонера

Аварія сталась 11 грудня в м. Заліщики. Близько 17.30 годин, водій автомобіля «Renault Kangoo», рухаючись по вул. Бандери, скоїв наїзд на пішохода.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 67-річний потерпілий, місцевий житель опинився в лікарні. Медики діагностували, що в чоловіка закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, політравма та закриті переломи частин тіла.

До речі, за день до цієї аварії, по цій же вулиці під колеса автомобіля потрапила жінка в стані алкогольного сп’яніння.