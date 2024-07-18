На Тернопільщині більшість іноземців працюють на керівних посадах

Іноземці працюють в оптовій та роздрібній торгівлі (26,7%), переробній промисловості (20,0%), сільському господарстві (20,0%), у сферах інформацій і телекомунікацій та охорони здоров’я і надання соціальної допомоги (по 5%).

Минулоріч на Тернопільщині 46 роботодавців використовували працю 57 іноземців з 19 країн, зокрема, Польщі, Турецької Республіки, Німеччини, Таїланду, Вірменії, Бельгії, Чехії, Данії, США, Швейцарії, Литви, Франції, Китаю, Болгарії, Білорусі, Італії, Нідерландів, Ізраїлю та Казахстану.