На Тернопільщині більшість іноземців працюють на керівних посадах
Упродовж першого півріччя 2024 року в Тернопільському обласному центрі зайнятості було видано, продовжено термін дії чи внесено зміни до 17 дозволів на застосування праці іноземних громадян та осіб без громадянства. Найбільше дозволів на працевлаштування в Україні отримали громадяни Туреччини, США та Польщі.
Іноземці працюють в оптовій та роздрібній торгівлі (26,7%), переробній промисловості (20,0%), сільському господарстві (20,0%), у сферах інформацій і телекомунікацій та охорони здоров’я і надання соціальної допомоги (по 5%).
Минулоріч на Тернопільщині 46 роботодавців використовували працю 57 іноземців з 19 країн, зокрема, Польщі, Турецької Республіки, Німеччини, Таїланду, Вірменії, Бельгії, Чехії, Данії, США, Швейцарії, Литви, Франції, Китаю, Болгарії, Білорусі, Італії, Нідерландів, Ізраїлю та Казахстану.
Більшість іноземців, які офіційно працюють на теренах області, обіймають керівні посади та належать до категорії «іноземні наймані працівники».