З полону додому повернувся мешканець Тернопільщини

Про радісну звістку повідомляє Тернопільська військова адміністрація.

Добра новина для Тернопільщини! За попередньою інформацією, один військовополонений, якого повернули сьогодні з російського полону – житель Чортківщини.

Вітаємо земляка!

Радіємо за його рідних, які дочекались свого Героя!

Сподіваємось на швидке повернення кожного українця на рідну землю!

Нагадаємо, 17 липня Україна повернула додому 95 захисників з російського полону.

Серед звільнених з полону 49 воїнів ЗСУ (в тому числі учасник «повітряного мосту», який добровільно зголосився на гвинтокрилі летіти на «Азовсталь» та двоє з Повітряних сил), 21 нацгвардієць, 10 військових моряків, 7 з Сил територіальної оборони, 5 прикордонників, 2 з Державної спеціальної служби транспорту і 1 оборонець із добровольчого формування територіальної громади.

Усі звільнені цього разу – чоловіки: 88 рядових та сержантів, 7 офіцерів.

Також 23 оборонця Маріуполя (з них тринадцятеро – оборонці «Азовсталі»), 41 воював на донецькому напрямку, по 9 – на луганському та запорізькому, по троє – на херсонському та харківському. 1 зі звільнених моряків на момент початку вторгнення перебував у Київській області та одразу приєднався до оборони свого селища від окупантів у складі Макарівської ТрО. Під час надання гуманітарної допомоги мешканцям громади потрапив у полон до російських військовослужбовців-бурятів.

Більшість з них знаходилася в полоні країни-агресорки з 2022 року. Також серед звільнених є оборонець, який вважався зниклим безвісти.