На Тернопільщині біля дитячого садочка мисливець жорстоко побив собаку ланцюгом
Жахливий і безпрецендентний випадок стався сьогодні поблизу борщівського дитячого садочка “Лісова казка”. Мисливець жорстоко побив безпритульного собаку залізним ланцюгом на очах у перехожих та сусідів, які байдуже спостерігали за знущанням над нещасною твариною.
Світлана Номофілова, яка першою забила на сполох, висловила припущення, що сильно поранена собака могла втекти в сусідній ліс. Дівчина просить усіх небайдужих допомогти в пошуках тварини, щоб можна було вилікувати її.
Також в редакцію Звістка звернулась читачка Наталія, яка просить допомогти у встановлені особи нелюда, який так жорстоко розправився з беззахисною твариною.
One thought on “На Тернопільщині біля дитячого садочка мисливець жорстоко побив собаку ланцюгом”
І що: не було кому тому ідіоту по фізіономії дати? Жаль, але складається враження, що тварини кращі людей…