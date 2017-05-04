На Тернопільщині біля дитячого садочка мисливець жорстоко побив собаку ланцюгом

Жахливий і безпрецендентний випадок стався сьогодні поблизу борщівського дитячого садочка “Лісова казка”. Мисливець жорстоко побив безпритульного собаку залізним ланцюгом на очах у перехожих та сусідів, які байдуже спостерігали за знущанням над нещасною твариною.

Світлана Номофілова, яка першою забила на сполох, висловила припущення, що сильно поранена собака могла втекти в сусідній ліс. Дівчина просить усіх небайдужих допомогти в пошуках тварини, щоб можна було вилікувати її.

Також в редакцію Звістка звернулась читачка Наталія, яка просить допомогти у встановлені особи нелюда, який так жорстоко розправився з беззахисною твариною.