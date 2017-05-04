Надал поділив півмільйона між ручними газетами

У Тернопільській міській раді завершилися електронні торги на право публікації звітів про роботу мерії. Учасникам було запропоновано два лоти: один на суму 250 тис. грн. – висвітлення діяльності Тернопільської міської ради, інший – на 280 тис. грн. – друк інформаційного бюлетеня “Тернопільська міська рада інформує”.

Одним із переможців електронних торгів стало ТОВ “Нова Тернопільська газета” (контактна особа Денис Лучка). Видання вибороло право розміщувати інформацію про діяльність мерії і отримає за це майже 250 тис. грн. Варто зазначити, що «Нова Тернопільська газета» уже давно тісно співпрацює з командою міського голови Надала і славиться розміщенням так званої «чорнухи». Також у ЗМІ повідомлялося, що сам міський голова (очевидно на підставну особу) має частку власності у скандальному виданні. До речі, про нього депутати міської ради згадували на одній із сесій, як таке, яке розміщує недостовірну інформацію провокативного характеру. З останнього – публікації про депутата міської ради Андрія Шукулу, який активно виступає проти затвердження Генплану в такому вигляді, як пропонує мерія. Стосовно даної публікацій депутат навіть готує позов до суду.

Ще одним переможцем торгів стало ПП «ПАВЖ». За майже 280 тис. грн. воно отримало право готувати інформаційний бюлетень «Тернопільська міська рада інформує». Контактна особа Ірина Рогальська. ПП зареєстроване за адресою Сагайдачного, 9. Саме за цією адресою знаходиться ще одне відоме на Тернопільщині видання «Вільне життя», яке також давно співпрацює з міською радою. Очевидно абревіатура «ПАВЖ» власне і розшифровується, як «Пресова агенція Вільне життя», а подана на торги в такому вигляді, щоб було менше питань. Її очолює давній партнер Надала Петро Федоришин.

Варто зауважити, що чималі суми щороку міська рада витрачає на фінансування свого бойового листка «Тернопіль вечірній». Тож у чому доцільність фінансувати ще й комерційні ЗМІ, питання до депутатів та виконавчого комітету, які погодили такий розподіл коштів.

Виходить, тепер ще й понад півмільйона гривень міська рада «спустила» на ручні ЗМІ. А тернополянам за їхні ж кошти промиватимуть мозок і розповідатимуть, як добре працює міський голова та його команда.