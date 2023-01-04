На Тернопільщині через ДТП травмувались двоє діток з Кіровоградщини

Дорожньо-транспортна пригода сталась 3 січня в сел. Гусятин Чортківського району. Близько 10.30 годин водій автомобіля «Skoda Octavia» не впорався з керуванням та з’їхав на узбіччя, де й зіткнувся з деревом.

Внаслідок аварії постраждали двоє дітей, віком 11 та 6 років, які перебували в автомобілі. Обох потерпілих, жителів сел. Новогородка Кіровоградської області, з травмами різного ступеня важкості, госпіталізували в Тернопільську обласну дитячу лікарню.