У Тернополі чоловік за допомогою 30 тисяч сім-карток поширював російську пропаганду

Діяльність ботоферми, яка надавала можливість реєструвати анонімні облікові записи для розповсюдження протиправного контенту, припинили правоохоронці на Тернопільщині. Організував злочинну схему та здійснював технологічне забезпечення усього процесу житель Тернополя.

Заходи із викриття ботоферми провели працівники відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області спільно з оперативниками обласного управління Служби безпеки України та слідчими поліції.

Як розповів старший інспектор з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Роман Свірський, у ході досудового розслідування було встановлено, що мешканець Тернополя за місцем свого проживання організував роботу апаратно-програмного комплексу, який використовував потужності близько 30 тисяч сім-карток для реєстрації великої кількості облікових записів.

З фейковий акаунтів у соціальних мережах розповсюджували неправдиву інформацію та протиправний контент, в тому числі, і на веб-ресурсах, що заборонені на території України. Зокрема дописи й коментарі містили прокремлівські наративи, виправдання окупації українських територій, пропаганду війни, дискредитували захисників України або представників органів влади.

Під час проведення санкціонованого обшуку було вилучено близько 30 тисяч сім-карток, 29 GSM- шлюзів, а також комп’ютерну техніку, яка підтримувала цілодобову роботу комплексу.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають