На Тернопільщині, через ДТП, в лікарні опинились мама з двома дітьми

Аварія сталась 19 вересня в с. Бриків Шумського району. Близько 20.00 годин водій автомобіля «ВАЗ 2101» не впорався з керуванням та здійснив наїзд на припаркований на узбіччі вантажний автомобіль «Камаз». Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувались троє пасажирів легківки: мама та двоє дітей чотирьох та п’яти років, яких з травмами різного ступеня важкості було госпіталізовано в травматологічне відділення Шумської районної лікарні. Батько, який перебував за кермом, від госпіталізації відмовився.

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