На Тернопільщині через ДТП в стилі голівудських фільмів ледь не загинув водій

Дорожньо-транспортна пригода сталась 17 жовтня в м. Хоростків Чортківського району. Близько 20.30 годин, під час руху вантажного автомобіля «КАМАЗ» по вул. Незалежності, відірвався тент з трубою та врізався в лобове скло такої ж вантажівки, що рухалась слідом.

Внаслідок аварії був травмований водій автомобіля, 29-річний житель с. Худиківці Мельнице-Подільської територіальної громади. Чоловіка з важкими травмами голови та легенів госпіталізували в Тернопільську обласну клінічну лікарню.

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