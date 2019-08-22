На Тернопільщині через небезпечну рослину покарали чиновників

Державною екологічною інспекцією у Тернопільській області за невжиття заходів по боротьбі з бур’янами (борщівник Сосновського) на виконання протоколу Тернопільської обласної Державної адміністрації від 08.07.2019 року №37 «Щодо вжиття дієвих заходів для покращення стану справ з ліквідації вогнищ розповсюдження борщівника Сосновського та стихійних сміттєзвалищ вздовж доріг на території області» притягнуто за ст. 52 КУпАП Білокриницького та Чугалівського сільських голів (Кременецький район).

Борщівник Сосновського – реліктова та добре пристосована до виживання але чужа для України рослина, що походить із Кавказу, де місцеві жителі використовували для овочевих супів та борщів молоде листя до появи квітконоса, звідки його назва.

Містить фотоактивні сполуки, небезпечні для шкіри людини при сонячному опроміненні. У молодому листі ці речовини можуть розкладатися при термічній обробці.

Рослина в перші роки не вибиває пагона, росте в вигляді листя в кущі та збільшує кореневище, на 2 – 3 рік з’являється трубчатий пагін із декількома суцвіттями. Перецвівши, рослина гине. Скошена рослина, яка не відцвіла, дає пагін на наступний рік, і може жити протягом багатьох років допоки не відцвіте. Якщо стовбур перебитий, за умови теплої погоди квітне повторно через 1 – тижні, на відцвілих пагонах в прилистових розетках розвиваються квіти, причому інколи в більшій кількості. Нові квіти можуть зростати навіть майже біля землі, тому скошування є малоефективним.

Роботи з виявлення стихійних сміттєзвалищ, засмічення твердими побутовими відходами смуг відводу автомобільних доріг та виявлення локацій зростання борщівника Сосновського продовжуються.

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