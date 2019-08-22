На Тернопільщині пройшла п’ята благодійна школа англійської мови (відео)

З 14 липня по 3 серпня 2019 року, у Музейно-меморіальному комплексі ім. Патріарха Йосифа Сліпого «Рідна хата» в Заздрості на Тернопільщині, пройшла п’ята благодійна літня школа англійської мови.

Як повідомлялось раніше, проєкт, організатором і головним спонсором якого є Релігійне товариство українців-католиків «Свята Софія» США (ТСС А), ініційовано у 2015 році для дітей із родин учасників АТО, переселенців, дітей-сиріт і семінаристів вищих духовних семінарій.

Упродовж трьох тижнів 32 юнаків та дівчат з Івано-Франківської, Київської, Львівської, Тернопільської, Харківської, Донецької, Луганської, Одеської областей та АР Крим вивчали англійську мову на п’яти рівнях: базовому, початковому, середньому, вищому та найвищому. Лекції вели викладачі-волонтери зі США, Канади і студенти, які навчалися у США за програмою FLЕХ: Віра Грабчук, Яніна Ковальчук, Тарас Малюжинськй та Ірина Іванкович. У програмі були багатопланові заняття з граматики, розмовної мови, читання, розуміння зі слуху, майстерності писання, адаптованої літератури.