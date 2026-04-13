На Тернопільщині через негоду відтермінували ремонт доріг
На Тернопільщині через складні погодні умови дорожники змушені були відкласти частину ремонтних робіт. Через заморозки, сніг, дощ і сильний вітер не вдалося працювати з гарячим асфальтобетоном.
У Службі відновлення та розвитку інфраструктури повідомили, що укладання асфальту планують розпочати вже цього тижня — за сприятливої погоди.
Водночас дорожники виконували підготовчі роботи: фрезерування покриття, прибирання узбіч, зупинок і місць відпочинку, очищення водовідвідних систем, а також заміну дорожніх знаків і роботи з підвищення безпеки руху.
Крім того, ліквідовували наслідки негоди — прибирали з доріг повалені дерева та гілля.
Водіїв закликають бути уважними та дотримуватися правил дорожнього руху на ділянках, де тривають роботи.