На Тернопільщині через негоду відтермінували ремонт доріг

На Тернопільщині через складні погодні умови дорожники змушені були відкласти частину ремонтних робіт. Через заморозки, сніг, дощ і сильний вітер не вдалося працювати з гарячим асфальтобетоном.

У Службі відновлення та розвитку інфраструктури повідомили, що укладання асфальту планують розпочати вже цього тижня — за сприятливої погоди.

Водночас дорожники виконували підготовчі роботи: фрезерування покриття, прибирання узбіч, зупинок і місць відпочинку, очищення водовідвідних систем, а також заміну дорожніх знаків і роботи з підвищення безпеки руху.

Крім того, ліквідовували наслідки негоди — прибирали з доріг повалені дерева та гілля.

Водіїв закликають бути уважними та дотримуватися правил дорожнього руху на ділянках, де тривають роботи.