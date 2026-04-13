На Тернопільщині шахраї виманили у чоловіка понад 78 тисяч гривень через «банківського працівника»

На Тернопільщині поліцейські розслідують черговий випадок шахрайства, внаслідок якого місцевий житель втратив 78 675 гривень.

За словами потерпілого, невідома особа зв’язалася з ним через месенджер, представившись працівником банку. Під приводом проведення фінансових операцій зловмисник переконав чоловіка надіслати копії паспортних документів.

Отримавши персональні дані, шахрай відкрив рахунок в онлайн-банку та переказав гроші з картки заявника на невідомий рахунок.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 ККУ (шахрайство). Поліція встановлює особу зловмисника.

Правоохоронці вкотре наголошують: працівники банків не запитують у месенджерах конфіденційні дані. Громадян закликають не передавати стороннім особам інформацію про документи та банківські рахунки.