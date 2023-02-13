На Тернопільщині через обмороження померло двоє людей

Минулого тижня на території Тернопільської області від переохолодження організму померли двоє людей.

Перший випадок стався в четвер, 9 лютого, у с. Голгоча Підгаєцької територіальної громади. Того дня, на околиці села люди знайшли тіло свого 48-річного односельця. За результатами проведеної судово-медичної експертизи встановлено, що причина смерті – загальне переохолодження організму.

11 лютого у власному житловому будинку виявлено без свідомості 71-річну жительку с. Джурин Білобожницької територіальної громади. Потерпілу терміново госпіталізували в КНП «Чортківська центральна міська лікарня». На жаль, через деякий час жінка померла. Ймовірна причина смерті – загальне переохолодження організму.

Поділіться:









