23:07 | 13.02.2023
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На Тернопільщині автомобіль занесло на пішохідну зону: двоє пішоходів в лікарні

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ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталась 10 лютого в м. Монастириська. Близько 15.30 годин водій автомобіля «ВАЗ-2101» не впорався з керуванням, з’їхав з дороги на пішохідну зону та здійснив наїзд на 2-х пішоходів.
Внаслідок аварії постраждали двоє чоловіків: 34-річний житель м. Бучач та 32-річний житель с. Доброводи Монастириської територіальної громади. Обох потерпілих госпіталізували в Монастириську лікарню з ушкодженнями різного ступеня важкості.

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