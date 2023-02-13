На Тернопільщині автомобіль занесло на пішохідну зону: двоє пішоходів в лікарні

Дорожньо-транспортна пригода сталась 10 лютого в м. Монастириська. Близько 15.30 годин водій автомобіля «ВАЗ-2101» не впорався з керуванням, з’їхав з дороги на пішохідну зону та здійснив наїзд на 2-х пішоходів.

Внаслідок аварії постраждали двоє чоловіків: 34-річний житель м. Бучач та 32-річний житель с. Доброводи Монастириської територіальної громади. Обох потерпілих госпіталізували в Монастириську лікарню з ушкодженнями різного ступеня важкості.

Поділіться:









