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На Тернопільщині вночі очікують грози та значні дощі

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Уночі 12 вересня на Тернопільщині очікується погіршення погодних умов. Тернопільський обласний центр з гідрометеорології вдруге за день оновив штормове попередження.

За прогнозом синоптиків, вночі в області очікуються грози, а місцями — значні дощі. Кількість опадів може становити 15–49 мм за 12 годин.

Такі погодні умови можуть призвести до локальних підтоплень, тому мешканцям області варто врахувати прогноз під час планування поїздок та бути обережними під час негоди.

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