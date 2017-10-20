Співфінансування в дії: відремонтовано ще дві дороги на Тернопільщині

Автошляхи Тернопіль – Хоростків через Козівку та Грабовець – Скоморохи не ремонтувались більше 20 років.

Навесні 2017 року підписана угода між Службою автомобільних доріг у Тернопільській області та Великогаївською громадою про ремонт вищезгаданих доріг на умовах співфінансування.

Дорогами Тернопіль – Хоростків через Козівку та Грабовець – Скоморохи щодня користуються жителі більш ніж десяти ближніх населених пунктів (Великі Гаї, Товстолуг, Білоскірка, Грабовець, Козівка, Сороцьке, Ілавче, Іванівка, Малий Говилів, Великий Говилів, Хоростків, Скоморохи), курсують 65 рейсових автобусів.

Спільним зусиллями дорожників та громади, вдалось відновити найпошкодженіші ділянки. На сьогодні люди мають можливість їздити комфортно та безпечно.