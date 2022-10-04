На Тернопільщині через торф судитимуть посадовця

Через отримання 19 тис грн неправомірної вигоди за необлікований відпуск торфу судитимуть посадовця держпідприємства.

Прокурори Кременецької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо службової особи держпідприємства, що спеціалізується на видобутку корисних копалин, за вимагання та отримання ним 19 тис грн неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України), – повідомляє Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

За даними слідства, посадовець вимагав від місцевого мешканця кошти за відпуск йому поза бухгалтерським обліком та заниженою вартістю торфу. При одержанні частини обіцяної суми – 14,5 тис грн його затримали правоохоронці.

За клопотанням прокурора обвинувачений відсторонений від посади.

Завершено досудове розслідування, що здійснювали слідчі поліції.

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