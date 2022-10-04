20:53 | 4.10.2022
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На Тернопільщині почала роботу платформа “Свідок” – воєнний щоденник

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На Тернопільщині почала роботу платформа “Свідок” – воєнний щоденник українців, що збирає докази воєнних злочинів росіян для Міжнародного кримінального суду
Українці разом зі американською фундацією AI for good Foundation створили неприбуткову гуманітарну платформу Svidok.org.

Це – персональний воєнний щоденник, де кожен українець анонімно може поділитись своїм воєнним досвідом. Думки, світлини з рідних міст, спогади, переживання.

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